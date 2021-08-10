В России и мире

Жители Северо-Запада России встретят раннюю осень через несколько дней – синоптик

Жители Северо-Запада России, в первую очередь Санкт-Петербурга, встретят раннюю осень через несколько дней. Об этом заявил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

«17 августа — последний по-настоящему теплый день для этих мест. Не только поменяется характер погоды, но и произойдет смена климатического сезона. Атмосфера перестраивается на осенние рельсы. Над Северной Европой формируется глубокая область пониженного давления, похолодание уже почувствовали на Британских островах, в Скандинавии. Через два-три дня оно придет в Северную столицу. Погода станет типичной для этого города: облачной, с низким небом и умеренным ветром с Финского залива. Дневная температура уже не сможет достигнуть 20 градусов», — рассказал Леонид Старков.

Как объяснил ученый, в метеорологии началом осени считается переход среднесуточной температуры через отметку 15 градусов в сторону понижения, пишет газета «Известия». Это случается как раз в последней декаде августа.

При этом в России много регионов, где лето продолжается даже в сентябре: на юге Европейской части, Сибири, Дальнего Востока. Иногда система дает сбой, но в этом году должно обойтись без погодных сюрпризов.