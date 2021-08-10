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В России примут решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев 18 августа в интервью телеканалу «Россия-24».

«С точки зрения замены самого бумажного паспорта, есть необходимость поменять его на более современный формат, это смарт-карта. Я думаю, что такое решение мы до конца этого года примем», - цитирует его ТАСС.

Глава ведомства также отметил, что смарт-карта является более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных. «У нас стоит задача дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне», - добавил Максут Шадаев.