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В Белоруссии заявили о наращивании военного потенциала западными соседями у ее границ

Соседние западные государства наращивают боевой потенциал и военную инфраструктуру у границ Белоруссии. Об этом заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович в интервью журналу «Национальная оборона».

«В условиях беспрецедентного обострения военно-политической обстановки по линии Россия–Запад руководство сопредельных с Беларусью государств планомерно проводит комплекс мероприятий по отработке механизмов поэтапного наращивания системы управления войсками и оружием, созданию коалиционных группировок, их всестороннему обеспечению, а также подготовке к боевому применению», - цитирует его РИА Новости.

По словам Александра Вольфовича, значительные усилия сосредоточены на совершенствовании объектов инфраструктуры, обеспечивающих прием и размещение иностранных войск: модернизируются аэродромы, военно-морские базы, склады ГСМ, учебные центры и полигоны, строятся передовые базы хранения вооружения и техники.

Александр Вольфович заявил, что увеличивается численность польских вооруженных сил (со 113 тысяч до 200 тысяч человек к 2025 году) и формируются новые соединения сухопутных войск, в том числе в непосредственной близости от границ Белоруссии. По его словам, активно идет и техническая модернизация польской армии, аналогичные мероприятия идут и в странах Балтии.