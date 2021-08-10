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В России временно запретят вывоз дельфинов и китов

В России на полгода запретят вывоз дельфинов, китов и морских свиней. Соответствующее постановление подписало правительство.

В нижней палате в целом поддержали этот проект. Для эффективного исполнения инициативы может потребоваться ужесточение контроля за рыболовами, сказал зампред комитета ГД по экологии Михаил Старшинов.

Обычно недобросовестные чиновники или предприниматели вносят свои «коррективы» в решения федеральных властей. Депутаты с профильными ведомствами будут следить за ситуацией.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов также одобрил законопроект.

«Но надо идти дальше. Мы еще предлагаем запрет на вылов морских животных в так называемых культурно-развлекательных целях. Это еще одна "калитка", которую предстоит закрыть. У нас раньше контактные зоопарки считались культурно-развлекательными, но потом было принято решение, что это конвейер смерти и мучение для животных. Сейчас морские млекопитающие — высокоразвитые существа — содержатся в ужасающих условиях, причем часто по подложным документам», — отметил депутат.

На проблему негуманного отношения к животным многие обратили внимание в 2018 году, пишет газета «Известия». Тогда стало известно о «китовой тюрьме» в бухте Средней Приморского края, где для дальнейшей продажи в китайские океанариумы незаконно содержали в неволе 11 косаток и 90 белух. В июне 2019 года первую партию выпустили в дикую природу. Остальных месяцем позднее доставили в Хабаровск и выпустили в Амур. В апреле 2021-го нескольких из них заметили у берегов Владивостока. По словам специалистов, животные выглядят здоровыми и упитанными.