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В России и мире

Синоптики предсказали рост температуры в Европе

20.08.2021 07:15|ПсковКомментариев: 0

Тенденция роста температуры как в глобальном масштабе, так и непосредственно в Европе наблюдается в настоящее время. Об этом рассказала старший научный сотрудник Службы по контролю изменений климата «Коперник» при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) Фрейа Вамборг.

«Последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений. 2020 год уже был отмечен как самый жаркий год в Европе», - цитирует эксперта газета «Известия».

По ее словам, волны тепла становятся все более частыми и интенсивными во многих частях мира. Ожидается, что эта проблема станет еще более актуальной по мере дальнейшего потепления земного шара. Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) вовсе заявили, что Европе нужно будет подготовиться к тому, что в будущем температура воздуха может превышать 50°C.

Этим летом аномальная жара уже привела к катастрофам. Лесные пожары нагрянули во многие страны Средиземноморья: Турцию, Грецию, Италию, Алжир, Испанию, Марокко, Португалию и Францию. В некоторых государствах битва с огнем продолжается.

Теги: #изменение климата
Источник: Псковская Лента Новостей
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