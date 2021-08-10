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Минюст включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов

Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов. Также иноагентом признано издание «Важные истории». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Дождю» не сообщали о внесении в реестр СМИ-иноагентов, рассказал «Интерфаксу» главный редактор телеканала Тихон Дзядко. «Об этом я узнал от вас, нас никто ни о чем не уведомлял»,— заявил он.

Как отмечает «Коммерсант», в перечень добавили ООО «Телеканал "Дождь"», а также юрлицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии.

Также в список вошли семь человек: Степан Петров, Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский и Роман Анин. Шесть из них — журналисты «Важных историй», господин Анин занимает должность главного редактора этого издания.