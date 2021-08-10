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Путин ответил на просьбу Меркель освободить Навального

20.08.2021 20:35|ПсковКомментариев: 1

Учредитель ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексей Навальный осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения против иностранных партнеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на просьбу канцлера ФРГ Ангелы Меркель освободить заключенного, передает РИА Новости.

Российский лидер также подчеркнул, что никому не следует прикрываться политической деятельностью при нарушении закона.

В пятницу, 20 августа, Меркель в последний раз посетила Москву в должности канцлера ФРГ. Это ее 20-й визит в Россию в статусе главы германского государства и первая встреча с Путиным с начала пандемии COVID-19.

В марте Владимир Путин разъяснил французскому лидеру Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель ситуацию по делу Навального. «В связи с поднятым партнерами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела», — рассказали в Кремле, не приводя детали разговора.

Как отмечает «Лента.ру», в феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом Навальному сократили наказание на 50 дней — он отбывает в колонии срок в 2 года 6 месяцев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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