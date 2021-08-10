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Путин прокомментировал захват талибами Афганистана: это реалии, из которых нужно исходить

20.08.2021 22:27|ПсковКомментариев: 1

Президент России Владимир Путин назвал проблему Афганистана одной из приоритетных на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам Путина, «Талибан» (террористическое движение, запрещено в РФ) контролирует почти весь Афганистан, «это реалии, именно из этих реалий нужно исходить».

По его мнению, сейчас самое главное не допустить террористов в сопредельные страны, в том числе под видом беженцев. Также президент отметил, что талибы уже объявили об окончании боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, а также гарантировали безопасность граждан и иностранцев. Владимир Путин отметил, что надеется на выполнение ими своих обязательств. Он добавил, что международное сообщество и Совет Безопасности ООН должны контролировать этот процесс.

Как отмечает «Коммерсант», президент призвал прекратить «безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей» и «стремления строить в других странах демократию по чужим лекалам», не учитывая при этом исторические, религиозные и национальные особенности. Владимир Путин также отметил, что контрпродуктивно было навязывать Афганистану сторонние ценности. По его словам, такие эксперименты приводят лишь к разрушению государства. Сейчас же важно сохранить целостность Афганистана.

Со своей стороны, Меркель назвала взятие талибами власти в Афганистане «расстраивающим моментом». Она попросила Москву в переговорах с «Талибаном» обратить внимание на вопросы гуманитарной помощи. «Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане, чтобы обеспечить такую гуманитарную помощь. С нашей перспективы, те люди, которые помогали нам, бундесверу, федеральной полиции, они должны получить возможность покинуть Афганистан»,— сказала канцлер.

Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель, проходили в Кремле. Они продолжались почти три часа. В них также участвовали глава МИДа РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

Силы движения «Талибан» 15 августа вошли в Кабул и объявили о контроле над всей страной. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Талибы попросили ООН продолжать гуманитарную деятельность в Афганистане, а также пригласили иностранные государства участвовать в восстановлении Афганистана и разработке его природных ресурсов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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