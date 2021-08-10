Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
металлоконструкции по ТЗ и простому эскизу
праздники и свадьбы после бала
Акция к 1 сентября «Дети вместо цветов»
реализация нацпроекта «Здравоохранение»
памятка - собираем ребенка в школу
рассчитайся по порядку!
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
от Парома до Ивана
 
 
 
ещё В России и мире 10.08.2021 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений 21.08.2021 02:550 Орбиту МКС изменят для подготовки к полету актрисы Юлии Пересильд 20.08.2021 22:590 Фильм экс-ведущего программы «Псковское око» поборется за «Золотого льва» на кинофестивале в Венеции 20.08.2021 22:273 Путин прокомментировал захват талибами Афганистана: это реалии, из которых нужно исходить 20.08.2021 20:355 Путин ответил на просьбу Меркель освободить Навального 20.08.2021 19:031 Минюст включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов
 
 
 
Самое популярное 15.08.2021 11:1512 На 46-м году жизни скончался известный псковский радиоведущий Андрей Христофоров 15.08.2021 20:4014 Борис Елкин прокомментировал ситуацию с затоплением улиц Пскова после дождя 16.08.2021 11:067 В Пскове на перекрестке Рижский - Юбилейная действует новая схема движения 14.08.2021 15:1711 Новый заместитель появится у руководителя комитета по образованию Псковской области 18.08.2021 07:004 Губернатор назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Орбиту МКС изменят для подготовки к полету актрисы Юлии Пересильд

21.08.2021 02:55|ПсковКомментариев: 0

Орбиту Международной космической станции (МКС) утром в субботу, 21 августа, откорректируют и поднимут для подготовки к полету актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Изменить данные перед полетом съемочной группы помогут двигатели служебного «модуля Звезда» российского сегмента МКС, которые проработают 50 секунд. «После проведения корректирующего маневра высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра», — отметили эксперты.

Откорректировать орбиту должны были еще 19 августа, но операция была перенесена из-за неготовности американской части станции. Для экономного расхода топлива было принято решение об использовании двигателей модуля, а не грузового корабля «Прогресс». Из-за этого космонавты и астронавты выполнили ряд дополнительных задач.

Как сообщалось ранее, актриса Юлия Пересильд готовится к полету на Международную космическую станцию для съемок в фильме «Вызов». Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с космодрома Байконур намечается 5 октября в 11.55. Планируется, что 17 октября Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Фото: www.roscosmos.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли ограничить кикшеринг (аренду электросамокатов)?
В опросе приняло участие 227 человек
21.08.2021, 03:090 Опубликованы фото с места ДТП с погибшими в Псковской области 21.08.2021, 02:550 Орбиту МКС изменят для подготовки к полету актрисы Юлии Пересильд 21.08.2021, 01:440 Четыре человека погибли в ДТП в Стругокрасненском районе 20.08.2021, 22:590 Фильм экс-ведущего программы «Псковское око» поборется за «Золотого льва» на кинофестивале в Венеции
20.08.2021, 22:273 Путин прокомментировал захват талибами Афганистана: это реалии, из которых нужно исходить 20.08.2021, 22:000 Псковичам рассказали, как снять налогообложение с несуществующего автомобиля 20.08.2021, 21:592 Борис Елкин: Работа наших подрядных организаций не всегда поддается логике 20.08.2021, 21:460 Минтруд объяснил правила получения отцами маткапитала
20.08.2021, 21:280 Художницу, живущую «по камертону Михайловского», представляет Пушкинский Заповедник 20.08.2021, 21:000 Псковичам расскажут, как оспорить результаты определения кадастровой стоимости 20.08.2021, 20:355 Путин ответил на просьбу Меркель освободить Навального 20.08.2021, 20:251 В Псковской области пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню Государственного флага России
20.08.2021, 20:032 Фестиваль «Музыка на воде» торжественно открылся в Пскове 20.08.2021, 20:000 Псковичам пояснили, нужно ли декларировать доход от продажи недвижимости 20.08.2021, 19:360 Госавтоинспекция напомнила псковичам о безопасности на асфальте 20.08.2021, 19:230 Великолучане преодолеют более 5 тысяч километров, чтобы сыграть в футбол
20.08.2021, 19:170 «Акценты» Донецкого: Афганский излом, невельские вандалы и возрождение «Крещендо» 20.08.2021, 19:031 Минюст включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов 20.08.2021, 18:500 Житель Локнянского района украл запчасти от автомобиля через окно склада 20.08.2021, 18:413 Какие грибы едят псковские випы
20.08.2021, 18:380 Псковичи смогут бесплатно посмотреть короткометражные фильмы 20.08.2021, 18:360 В рамках празднования 120-летия поселка в Локне открыт новый пришкольный стадион 20.08.2021, 18:270 Жителя Куньинского района будут судить за кражу мотоблока 20.08.2021, 18:150 Юный пскович стал призером конкурса рассказов о четвероногом друге
20.08.2021, 18:001 Псковские школьники узнали историю российского флага от росгвардейцев 20.08.2021, 17:580 Губернатор отметил работу сотрудников псковского «Горводоканала» 20.08.2021, 17:500 Великолучанка перевела деньги мошеннику, несмотря на уговоры сотрудников банка 20.08.2021, 17:471 Фестиваль Crescendo состоится в Зеленом театре Пскова 3 сентября
20.08.2021, 17:470 Псковичи едут в Уфу на финал чемпионата «Молодые профессионалы» 20.08.2021, 17:440 Великолучанин занял второе место на первенстве Европы по ММА 20.08.2021, 17:360 Ранее судимый за кражи иностранец незаконно проник в Невельский район 20.08.2021, 17:260 «Лифан» опрокинулся в Локнянском районе при движении по обочине, пострадала девушка
20.08.2021, 17:240 Выплаты педагогическим работникам к 1 сентября начались в районах Псковской области 20.08.2021, 17:152 Осужденного в себежской колонии оштрафовали за демонстрацию татуировки со свастикой 20.08.2021, 17:110 Великолукский велогонщик удостоен золотой и двух серебряных медалей чемпионата России 20.08.2021, 17:060 Южный ветер и дожди прогнозируют в Псковской области в субботу
20.08.2021, 17:000 Александр Робин о любви псковичей к историческим праздникам и свадьбах после бала 20.08.2021, 16:560 Три автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 20.08.2021, 16:430 Одностороннее движение введут на участке улицы Звездной в Пскове 20.08.2021, 16:430 В Минздраве отметили рост заболеваемости коронавирусом среди детей
20.08.2021, 16:350 Парк площадью 10 га планируют построить в Великих Луках 20.08.2021, 16:271 Бизнес-омбудсмен предложил упростить размещение уличных столиков возле кафе в Пскове 20.08.2021, 16:140 Псковский драмтеатр открыл 116-й театральный сезон 20.08.2021, 16:100 Псковские чиновники возобновляют личный прием граждан
20.08.2021, 16:000 Всероссийская акция «Ночь кино 2021» пройдет в Псковской области 20.08.2021, 15:590 Движение автомобилей ограничат на улице Кузнецкой в Пскове с 24 августа 20.08.2021, 15:480 В России утвердили правила экспертизы молока при продаже на рынке 20.08.2021, 15:461 О ТОСах и добрососедстве
20.08.2021, 15:330 Выставку к столетию Бориса Скобельцына открывают в «Михайловском» 20.08.2021, 15:271 Значение «августовского путча» в истории обсудили участники круглого стола на «Эхо Москвы» в Пскове 20.08.2021, 15:205 Перерасчет страховой пенсии сделают для 47 тысяч пенсионеров Псковской области 20.08.2021, 15:092 В Wildberries заявили о давлении зарубежных платежных систем на российские банки
20.08.2021, 15:030 «Снятие порчи» довело великолукскую мошенницу до суда 20.08.2021, 15:000 Псковичам предлагают сделать свой путь на работу более выгодным 20.08.2021, 14:500 «Особое мнение»: 30-летие создания ГКЧП. ВИДЕО 20.08.2021, 14:456 Педагоги и воспитатели в Псковской области получат денежную выплату к 1 сентября
20.08.2021, 14:350 Псковских грибников со стажем призвали дать советы по безопасному поведению в лесу 20.08.2021, 14:270 Все школы Псковской области прошли приемку к новому учебному году 20.08.2021, 14:070 Wildberries назвала клеветой и «черным пиаром» сообщение о «рабах» на складе 20.08.2021, 14:000 В СНГБ рассказали о новом мошенничестве с использованием «зарубежных счетов»
20.08.2021, 13:550 Карантин по бешенству ввели в Печорах 20.08.2021, 13:500 Михаил Ведерников принял участие в совещании Татьяны Голиковой о готовности школ к новому учебному году 20.08.2021, 13:406 Нужна ли Пскову концепция развития велоинфраструктуры? 20.08.2021, 13:260 Итоги проекта «Нам лет...!» подвели в Пскове
20.08.2021, 13:180 Вахту памяти проведут в Невельском районе в 2022 году 20.08.2021, 13:101 Глава Великих Лук поделился опытом работы института общественных советников 20.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция круглого стола, посвященного 30-летию ГКЧП 20.08.2021, 13:001 «1С:ДиректБанк» – новый сервис для предпринимателей от СНГБ
20.08.2021, 12:521 Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Гдовском районе 20.08.2021, 12:482 Автомобильная поэма: как стать сильным директором автосервиса за три года 20.08.2021, 12:331 Компания «Криогаз-Псков» планирует строительство второй очереди завода сжиженного газа 20.08.2021, 12:292 Псковичам советуют избегать визитов в МРЭО утром во вторник и в субботу
20.08.2021, 12:170 Великолукская полиция раскрыла несколько краж из гаражных кооперативов 20.08.2021, 12:041 Значение событий августа 1991-го в истории обсудят участники круглого стола на «Эхо Москвы» в Пскове 20.08.2021, 12:001 Псковичам предлагают купить жилье с выгодой 20.08.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.