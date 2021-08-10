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Орбиту МКС изменят для подготовки к полету актрисы Юлии Пересильд

Орбиту Международной космической станции (МКС) утром в субботу, 21 августа, откорректируют и поднимут для подготовки к полету актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Изменить данные перед полетом съемочной группы помогут двигатели служебного «модуля Звезда» российского сегмента МКС, которые проработают 50 секунд. «После проведения корректирующего маневра высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра», — отметили эксперты.

Откорректировать орбиту должны были еще 19 августа, но операция была перенесена из-за неготовности американской части станции. Для экономного расхода топлива было принято решение об использовании двигателей модуля, а не грузового корабля «Прогресс». Из-за этого космонавты и астронавты выполнили ряд дополнительных задач.

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Как сообщалось ранее, актриса Юлия Пересильд готовится к полету на Международную космическую станцию для съемок в фильме «Вызов». Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с космодрома Байконур намечается 5 октября в 11.55. Планируется, что 17 октября Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Фото: www.roscosmos.ru