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Около 400 афганцев обратились в посольство РФ за помощью

Порядка 400 граждан Афганистана с гражданством РФ обратились к российскому посольству в Кабуле за помощью, чтобы выехать из страны. Об этом сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

«Из-за бардака, который, давайте говорить прямо, произошел по вине американцев внутри Кабульского аэропорта, сейчас никаких обходных путей нет. Люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 - это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго гражданства», - сказал он.

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Обстановка в аэропорту Кабула в настоящее время сложная. Улететь из страны, по сообщениям СМИ, пытаются тысячи человек. Американские военные обеспечивают порядок в воздушной гавани, ранее им пришлось делать предупредительные выстрелы. Люди цепляются за шасси и фюзеляж самолетов, чтобы покинуть Кабул. По информации талибов и представителей НАТО, в результате этих инцидентов погибли не менее 12 человек.