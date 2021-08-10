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Петербуржец раскрасил «БМВ» в цвет патрульной автомашины в знак признательности полиции

Петербуржец выразил признательность полиции за помощь его беременной жене, которую месяц назад сотрудники ГИБДД довезли до роддома. Как пишет «Фонтанка», житель Санкт-Петербурга отблагодарил полицейских с помощью послания на двери «БМВ».

«Благодаря инспектору ДПС ОГИБДД по Красногвардейскому району Гаджиеву Расиму, который сопроводил до роддома 20.07.2021 в 14.20, пришел в наш мир Савелий», — гласит надпись на дверях. Владелец планирует так проездить пару месяцев, после чего снимет наклейки.

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Расцветка его автомобиля теперь очень схожа с цветографической схемой машин МВД — такие же синие полоски по бокам и голубые буквы на задних дверях. Как отметил владелец автомобиля, к нему обращаются сотрудники полиции с просьбой сделать фото.

Взволнованный мужчина обратился за помощью к полицейским 20 июля в Санкт-Петербурге. С ним была женщина, готовая родить. Ее состояние показалось сотрудникам ДПС достаточно серьезным, и женщину довезли на патрульной машине в родильный дом во Всеволожске.

По информации МВД, Расим Гаджиев не впервые помогает роженицам. 18 мая 2021 года, неся службу на Шафировском проспекте, он также оперативно доставил до медучреждения супружескую пару, в результате чего на свет появился еще один петербуржец.