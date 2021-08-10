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Россия перешла в стадию стабилизации ситуации с коронавирусом - Роспотребнадзор

Ситуация с коронавирусом в России, в том числе благодаря вакцинации, перешла в стадию стабилизации с тенденцией к снижению заболеваемости. Об этом заявил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 23 августа.

«Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных - это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды. Тем не менее расслабляться еще рано, ведь 19 тысяч заболевших в сутки - еще серьезная цифра, а значит, необходимо продолжать соблюдать все противоэпидемические меры и пройти вакцинацию тем, кто еще этого не сделал», - цитирует его ТАСС.

Фаза стабилизации, по его словам, может занимать до полутора месяцев, после чего можно ожидать снижения заболеваемости. «Но загадывать сейчас сложно», - добавил специалист.

Он напомнил, что осень - традиционный сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями, к которым относится и новая коронавирусная инфекция, и неизбежного «проседания» коллективного иммунитета. «Так что многое будет зависеть от того, насколько население готово пройти вакцинацию от гриппа, а в идеале и от пневмококковой инфекции», - заключил Александр Горелов.