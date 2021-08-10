В России и мире

Ученые нашли защищающее от всех штаммов коронавируса антитело

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета выявили одно антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса.

Выяснилось, что SARS2-38 может бороться со штаммами коронавируса, известными как «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «каппа», «йота», и более редкими мутациями. Это свойство объясняется тем, что он присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной в разных штаммах, пишет «Коммерсантъ».

«Это антитело одновременно обладает как высокой нейтрализующей способностью (что означает, что оно очень хорошо работает при низких концентрациях), так и широким нейтрализующим действием (что означает, что оно работает против всех вариантов)», - отметил старший автор исследования, доктор медицинских наук Майкл Даймонд.

Исследователи предупредили, что многие штаммы коронавируса устойчивы к препаратам, разработанным на основе исходного варианта. Поэтому нужны эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет организма.