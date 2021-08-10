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В Петербурге «БМВ» с депутатом Госдумы проскочила мост за мгновения до развода

24.08.2021 08:40|ПсковКомментариев: 1

В Петербурге «БМВ» проскочила Благовещенский мост за мгновения до развода. Как сообщает «Фонтанка», вместе с водителем на ту сторону торопился депутат Госдумы.

Резвого нарушителя остановила охрана у Благовещенского моста на стороне Васильевского острова. Водитель вез депутата Государственной думы и проехал переправу, когда она уже была закрыта для движения.

Как стало известно «Фонтанке», ГИБДД разбиралась с водителем ночью 24 августа. К мосту с Английской набережной BMW повернула в 01.33, дорога уже была перекрыта, а переправа практически начала движение на развод. Автомобиль проскочил ограждения, проехал весь мост, но выскочившую на дорогу охрану давить не стал.

Вскоре на месте была дорожная полиция. За рулем оказался 36-летний водитель, а в салоне — депутат Государственной Думы от «Единой России» Михаил Романов. Машина принадлежит третьему лицу.

На водителя составили протокол за выезд на встречную полосу. Примерно два месяца назад за ним было зафиксировано аналогичное нарушение, так что теперь ему грозит лишение водительских прав.

Депутат Романов отреагировал на вопрос «Фонтанки» ранним утром. «Такого не было. Это какой-то бред», — заверил законодатель.

Теги: #депутат #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
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