В России и мире

Минобороны эвакуирует россиян из Афганистана

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, других стран-членов ОДКБ и Украины.

Для выполнения задачи создана авиагруппа из четырех военно-транспортных самолетов, которые сосредоточены на аэродроме в Ульяновске, пишет РИА Новости. На их борту находятся бригады военных медиков, а также запасы воды, еды и одеял.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда боевики движения «Талибан»* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, «предотвратить бойню». В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Ряд стран, включая США, Великобританию и Германию, организовали эвакуацию своих граждан и работавших на иностранные миссии афганцев через единственный аэропорт Кабула. «Талибан»* заявил, что эвакуация должна завершиться до 31 августа, после этого она будет запрещена.

*Террористическая организация, запрещенная в России.