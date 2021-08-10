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Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 144 странах

Российские граждане на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович.

«Российские граждане, проживающие или временно находящиеся за рубежом, на предстоящих парламентских выборах могут проголосовать в 144 странах. Для этой цели открывается 348 избирательных участков», - сказал он.

«По нашим приблизительным оценкам, за рубежом проживает более 2 миллионов наших соотечественников. Обычно в выборах принимает участие 200-300 тысяч человек», - добавил посол.

По словам Аскальдовича, наиболее высокое участие российских граждан было зарегистрировано на президентских выборах в 2018 году, когда за рубежом проголосовали более 400 тысяч человек. Он отметил, что МИД РФ заинтересован в том, чтобы в выборах принимало участие максимальное количество соотечественников.

Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ «самоустранилось от участия в наблюдении» за выборами в РФ и их дальнейшие оценки «в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет».

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ.

Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.