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Петербуржец требует от Первого канала компенсации морального вреда из-за негатива в новостях

Житель Санкт-Петербурга через суд требует от Первого канала компенсацию морального вреда из-за негатива в новостях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города 25 августа.

Соответствующий иск, поданный Игорем Мирзоевым, рассмотрит Петроградский районный суд северной столицы. Иск передан в производство судье, уточняется в сообщении, пишет «Интерфакс». Заседание пока не назначено.

Игорь Мирзоев полагает, что Первый канал нарушает его личные неимущественные права, «причиняя нравственные страдания», а также имущественные: истец понес расходы «на восстановление психологического благополучия». В связи с этим заявитель просит взыскать с ответчика 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, обязать его возместить потраченные им на психолога 500 тысяч рублей, а также расходы по оплате госпошлины.

Согласно материалам дела, Игорь Мирзоев в течение нескольких лет смотрит новости Первого канала, где, по его оценке, преобладают негативная информация. Проанализировав новостной блок, он пришел к выводу, что доля новостей, посвященных преступлениям, военным конфликтам и техногенным катастрофам, «составляет 78,2% от общего количества новостных публикаций».

Он указал в иске, что в феврале 2021 года был вынужден обратиться к психологу «из-за того, что его общее психологическое состояние и эмоциональная устойчивость были нарушены, что выразилось в панических атаках, навязчивых мыслях». Свое состояние он связывает с просмотров новостей на Первом канале.