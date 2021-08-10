В России и мире

Владимир Путин поддержал идею о контроле родителей за качеством школьного питания

Президент России Владимир Путин считает, что родители российских школьников должны принимать активное участие в контроле качества питания в общеобразовательных школах. Об этом он сообщил 25 августа в ходе встречи, посвященной школьному образованию, с представителями общественности.

«Я тоже считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и в столовой. Ничего здесь нет необычного. Санитарные нормы можно обеспечить, и сомнений в этом нет», - цитирует «Интерфакс» главу государства.

Так Владимир Путин отреагировал на предложение ученика четвертого класса, чтобы родители школьников, у которых есть санитарные книжки, могли приходить в школу и следить за качеством приготовления блюд.