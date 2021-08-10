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Путин предложил объявить 2023-й Годом педагога

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею объявить 2023 год в России Годом педагога. С таким предложением в ходе встречи главы государства с представителями общественности выступила одна из участниц мероприятия Екатерина Гришина.

«Это хорошая идея, хорошее предложение», - цитирует главу государства ТАСС.

Президент напомнил, что в 2023 году в России будут отмечать 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского. «Это один из основателей российской педагогики. Нужно так и сделать - 2023 год объявить Годом педагога», - подчеркнул Владимир Путин и поблагодарил участницу встречи за предложение.