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В Эстонии началась регистрация кандидатов в президенты

Регистрация кандидатов на выборы президента Эстонии началась сегодня, 26 августа, и продлится до 28 августа. Выдвинуть кандидата может как минимум 21 депутат 101-местного Рийгикогу (парламента), при этом каждый депутат может поддержать только одного кандидата.

Регистрация в Республиканской избирательной комиссии начинается 26 августа в 9:00 и продлится до 18:00 28 августа, пишет ТАСС. Для регистрации кандидат должен предоставить собственноручно подписанное согласие на регистрацию, подтверждение того, что он является гражданином Эстонии по рождению и соответствует другим установленным в законе требованиям. 29 августа в 17:00 Республиканская избирательная комиссия соберется на заседание для регистрации кандидатов.

Первый тур выборов президента пройдет в Рийгикогу 30 августа в 13:00. Если избрать нового главу государства парламенту не удастся, будет созвана коллегия выборщиков, в которую входят 208 человек (107 представителей местных самоуправлений и 101 депутат парламента).