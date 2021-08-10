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Актриса Екатерина Васильева стала монахиней

Актриса, народная артистка РСФСР Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал актрисы Марии Шукшина.

Фото: kino-teatr.ru.

«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын – священник в храме cв. Николая Чудотворца на Трех Горах. Мои искренние поздравления!» — написала Мария Шукшина.

Сейчас Екатерине Васильевой 76 лет. Она известна по советским фильмах «Соломенная шляпка» и «Бумбараш». Также она снялась в фильмах «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Чародеи». Всего она сыграла более чем в 200 картинах.

Фото: соцсети.

В 1993 году Екатерина Васильева уже уходила в монастырь, но в 1997 году снова появилась на экранах страны, добавил «Московский комсомолец». Сын актрисы Дмитрий Рощин является настоятелем храма святого Николая Чудотворца, у него семеро детей.