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Новый максимум в статистике смертности от коронавируса зафиксировали в России

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 820 против 809 днем ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Прирост стал максимальным с начала пандемии, предыдущий максимум - 819 смертей за день - был зарегистрирован 14 августа. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,63%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 630, до 6 824 540. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.

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Количество вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 661, до 6 092 818. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 89,3% от общего числа заразившихся.