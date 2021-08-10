В России и мире

В Германии появились предвыборные плакаты с Калининградской областью в составе страны

В федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания неизвестные развесили предвыборные плакаты политических партий 1949 года с картой, на которой Калининградская область входит в состав Германии. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на газету Nordkurier, плакаты агитируют за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). Однако представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил, что партия не имеет к ним никакого отношения, поэтому такую агитацию необходимо убрать. Полиция расследует инцидент.

Парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября, по их итогам создадут новое правительство. Канцлер Ангела Меркель подаст в отставку и не будет претендовать на какие-либо политические посты.

Напомним, современная Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, а треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР и впоследствии России.