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Разведка США отказалась считать коронавирус биологическим оружием

Американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Выдержки из доклада президенту США Джо Байдену были обнародованы в пятницу, 27 августа, сообщают российские и иностранные СМИ.

Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия. При этом остается неясным, как именно появилась данная инфекция.

Как отмечает «Лента.ру», разведсообщество разделилось по вопросу происхождения SARS-CoV-2 на два лагеря. Первые считают, что вирус является зоонозным, то есть перешедшим от нечеловекоподобных животных к людям. По второй версии, коронавирус имеет лабораторное происхождение, пандемия же началась после того, как инфекция «вырвалась» за пределы лаборатории в китайском Ухане.

«Мы не сможем предоставить более четкое объяснение происхождения COVID-19 до появления новой информации. Скорее всего, потребуется содействие Китая, чтобы дать окончательную оценку происхождения COVID-19», — указали аналитики.

В докладе также отмечается, что китайские власти не знали о коронавирусе до вспышки пандемии. Вместе с этим разведка считает, что действия Пекина в данном вопросе «демонстрируют неуверенность Китая в конечных итогах расследования».