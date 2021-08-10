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Стало известно об угрозе взрыва пассажирского самолета в аэропорту Москвы

Самолет, который должен был следовать по маршруту Москва — Геленджик и вылететь из московского аэропорта Домодедово, может оказаться под угрозой взрыва. Об этом сообщил неназванный источник, передает ТАСС.

По информации агентства, сообщение о возможном минировании самолета, который должен был следовать из столичного региона в Краснодарский край, поступило в правоохранительные органы от неизвестного человека.

В экстренных службах отметили, что по факту поступления предупреждения от анонимного лица проводится дополнительная проверка, передает «Лента.ру».