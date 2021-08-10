Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рассчитайся по порядку!
Акция к 1 сентября «Дети вместо цветов»
ТОП-11 детских секций в Пскове
праздники и свадьбы после бала
собираемся в лес
Готовы к любым дискуссиям
концерт Артура Руденко
выбираем обогреватель
памятка - собираем ребенка в школу
конкурс - застройка Четырех углов
от Парома до Ивана
на выборы - с Народной программой
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 10.08.2021 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений 28.08.2021 13:080 Около 50 человек попали в полицию после массовой драки в Москве 28.08.2021 12:390 Стало известно об угрозе взрыва пассажирского самолета в аэропорту Москвы 28.08.2021 10:070 Ученые открыли самый северный остров в мире 28.08.2021 09:460 Разведка США отказалась считать коронавирус биологическим оружием 28.08.2021 09:400 К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
 
 
 
Самое популярное 25.08.2021 16:410 Скончалась начальник оперативного отдела Псковской станции скорой медпомощи Елена Адамович 25.08.2021 19:243 Лишенный водительских прав мужчина сбил человека на Рижском проспекте в Пскове 26.08.2021 12:350 Новая схема телефонного мошенничества появилась в Псковской области 26.08.2021 10:175 Елена Киселык покинула пост зампредседателя областного комитета по здравоохранению 25.08.2021 08:503 Стали известны подробности ДТП на трассе Р-23 в Пустошкинском районе. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Около 50 человек попали в полицию после массовой драки в Москве

28.08.2021 13:08|ПсковКомментариев: 0

Почти 50 человек задержали после массовой драки в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, инцидент произошел на Бауманской улице накануне вечером. Один из очевидцев рассказал, что драку устроили несколько человек, между которыми завязался конфликт, но еще до приезда полиции все они скрылись.

Для проверки на причастность к происшествию, а также чтобы выявить свидетелей и очевидцев, полицейские доставили в территориальный отдел 49 человек. Против 15 из них составили протоколы о мелком хулиганстве, с остальными провели профилактическую беседу.

По сообщениям СМИ, полиция провела «жесткие рейды» после массовых драк и других инцидентов с участием мигрантов, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По их итогам завели 800 уголовных дел, из России депортировали 200 человек, а более 17 тыс. запретили въезд

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Госдуме предложили составить список одобренных смартфонов для учеников, чтобы положить «конец социальной розни». Как вы оцениваете идею о «телефонном равенстве» в школах?
В опросе приняло участие 253 человека
28.08.2021, 14:040 Кравцов опроверг информацию об обязательной вакцинации школьников 28.08.2021, 13:460 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области в воскресенье 28.08.2021, 13:410 Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области 28.08.2021, 13:080 Около 50 человек попали в полицию после массовой драки в Москве
28.08.2021, 12:460 Яблочные горки появились сегодня в Пушкинском Заповеднике 28.08.2021, 12:390 Стало известно об угрозе взрыва пассажирского самолета в аэропорту Москвы 28.08.2021, 12:040 Всероссийские соревнования по воркауту проходят в Пскове 28.08.2021, 11:363 В России призвали отказаться от металлических денег
28.08.2021, 11:190 Сотни тысяч рублей потеряли псковичи, поверившие лже-банкирам 28.08.2021, 10:530 Врач рассказал, какие болезни можно определить по лицу человека 28.08.2021, 10:410 Псковичей призывают поучаствовать в музыкальном флешмобе «Три танкиста» 28.08.2021, 10:267 Кинорежиссер Михалков и министр культуры Любимова прибыли в Печоры на праздник Успения Богородицы
28.08.2021, 10:100 Подозреваемый в краже еды и кофе задержан в Великих Луках 28.08.2021, 10:070 Ученые открыли самый северный остров в мире 28.08.2021, 10:030 Ярко одеваться и не срезать углы посоветовали отправляющимся в лес псковичам 28.08.2021, 09:460 Разведка США отказалась считать коронавирус биологическим оружием
28.08.2021, 09:400 К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция 28.08.2021, 09:320 Великие Луки отмечают свое 855-летие 28.08.2021, 09:190 Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы 28.08.2021, 09:052 Пелагея выступит в субботу в Псковской области
27.08.2021, 23:591 Более 40 тысяч жителей Псковской области избавились от COVID-19 27.08.2021, 23:340 Великие Луки получили дополнительное финансирование на ремонт дворов 27.08.2021, 23:190 Ливни и грозы ожидаются ночью в Псковской области 27.08.2021, 22:355 В России выросло число браков и разводов
27.08.2021, 22:160 Самолет из Калининграда в Псков не мог вылететь 16 часов 27.08.2021, 21:490 Пункт вакцинации для трудовых коллективов переехал в Великих Луках 27.08.2021, 21:332 Пскович сломал кости лица неадекватному прохожему 27.08.2021, 21:100 Города Псковской области вошли в число самых бюджетных для осенних путешествий поездом
27.08.2021, 20:493 Уровень общей безработицы сократился в Псковской области 27.08.2021, 20:271 Псковичи одерживают первые победы в спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России 27.08.2021, 20:024 «Очнулся в подвале с решетками»: как пскович оказался в трудовом рабстве 27.08.2021, 19:470 Псковские школьники могут побороться за путевку на эксклюзивную эко-смену в «Орленке»
27.08.2021, 19:200 Спектаклем «Онегин двести лет спустя» завершат нынешний сезон «Летних вечеров в Пушкинском заповеднике» 27.08.2021, 19:003 Академик перечислил причины роста смертности от COVID-19 27.08.2021, 18:500 Интеллектуальный забег «Бегущая книга — 2021» пройдет в Пскове 27.08.2021, 18:362 Федеральные льготники могут получать социальную выплату в натуральном виде
27.08.2021, 18:268 «Акценты» Донецкого: Съезд «партии власти», фиаско Шлосберга и новости ковидного туризма 27.08.2021, 18:120 Стругокрасненский лесоруб получил условное лишение свободы за незаконно спиленные березы 27.08.2021, 18:000 Игорь Иванов повторно избран в общественный совет при экономическом комитете 27.08.2021, 17:550 Военно-спортивные сборы устроили для своих подшефных сотрудники отряда «Зубр»
27.08.2021, 17:456 Ремонт Троицкого моста и улицы Поземского в Пскове планируют «запараллелить» 27.08.2021, 17:3511 Опрос ПЛН-ТВ: Денежное вознаграждение за диспансеризацию 27.08.2021, 17:271 В Псковской области определены победители второго грантового конкурса ТОС 27.08.2021, 17:191 Пскович, пригрозивший жене убийством, пойдет под суд
27.08.2021, 17:080 Псковская область довела до аграриев более 70% федеральных субсидий 27.08.2021, 16:590 Псковичам рассказали, куда жаловаться на торговые автоматы с чипсами в школах 27.08.2021, 16:520 Дновича оштрафовали за кражу старообрядческого креста XIX века 27.08.2021, 16:420 Премьера циркового шоу состоялась в Пскове
27.08.2021, 16:420 Гроза и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 28 августа 27.08.2021, 16:350 Мужчина в синем спортивном костюме пропал в Невельском районе 27.08.2021, 16:350 «Деревня Соловьи» приглашает псковичей приобрести любимые продукты по акционным ценам 27.08.2021, 16:279 Елена Полонская предлагает в течение года строить в Пскове не скверы, а детские площадки
27.08.2021, 16:200 «Псковские тепловые сети» привели в порядок территорию у лицея №21 27.08.2021, 16:122 В Псковской области разрешили проводить банкеты и корпоративы 27.08.2021, 16:013 Реконструкцию Троицкого моста в Пскове планируют начать в 2021 году 27.08.2021, 15:570 Участники конференции «Музейные маршруты России» оценили лазерное шоу
27.08.2021, 15:510 Правительство выделит деньги на ремонт Троицкого моста в Пскове 27.08.2021, 15:380 Директора новоржевской школы оштрафовали за нарушение закона о госзакупках 27.08.2021, 15:280 Более 25 тысяч детей пойдут в школу в Пскове 1 сентября 27.08.2021, 15:120 Движение автомобилей на улице Кузнецкой в Пскове ограничили до 30 августа
27.08.2021, 15:060 Самолва получит деньги на закупку уборочной техники 27.08.2021, 15:020 Сбер при поддержке ДОМ.РФ перешел на электронные закладные по всей территориальной сети 27.08.2021, 14:520 Великолукский боксер сразится за титулы WBO European и WBO Oriental в Екатеринбурге 27.08.2021, 14:400 «Собственной персоной»: Елена Полонская о готовности школ Пскова к 1 сентября. ВИДЕО
27.08.2021, 14:386 Афганцы - псковичам: «Шурави! Зачем вы ушли?» 27.08.2021, 14:350 Собрать в школу мальчика на 4 тысячи рублей дешевле, чем девочку — Псковстат 27.08.2021, 14:241 Опубликована афиша XXVIII Пушкинского театрального фестиваля 27.08.2021, 14:165 Елена Полонская: Если похолодает, в школах Пскова отопление включат заранее
27.08.2021, 14:080 Астрономический форум пройдет в Пскове 11 сентября 27.08.2021, 14:000 «Хайпожоры»: Велодорожки и хоум-видео Льва Шлосберга. ВИДЕО 27.08.2021, 13:550 Энергетики заявят в полицию на дорожников, оставивших Запсковье без электричества 27.08.2021, 13:466 Депутат Госдумы Наталья Поклонская станет послом России на Островах Зеленого Мыса
27.08.2021, 13:350 Участники проекта «Музейные маршруты России» отправились в Изборск 27.08.2021, 13:236 Почти 50% сотрудников избиркомов Псковской области привились от COVID-19 27.08.2021, 13:150 Псковичи попались на краже спиртных напитков в магазине 27.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Полонской
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.