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Около 50 человек попали в полицию после массовой драки в Москве

Почти 50 человек задержали после массовой драки в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, инцидент произошел на Бауманской улице накануне вечером. Один из очевидцев рассказал, что драку устроили несколько человек, между которыми завязался конфликт, но еще до приезда полиции все они скрылись.

Для проверки на причастность к происшествию, а также чтобы выявить свидетелей и очевидцев, полицейские доставили в территориальный отдел 49 человек. Против 15 из них составили протоколы о мелком хулиганстве, с остальными провели профилактическую беседу.

По сообщениям СМИ, полиция провела «жесткие рейды» после массовых драк и других инцидентов с участием мигрантов, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По их итогам завели 800 уголовных дел, из России депортировали 200 человек, а более 17 тыс. запретили въезд