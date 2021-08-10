В России и мире

Оперштаб утвердил алгоритм прибытия иностранных студентов в Россию

Российские вузы вскоре получат алгоритм, следовательно которому иностранные студенты могут приезжать в страну на обучение, сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом накануне утвердил этот план.

«Вчера оперативный штаб под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой (вице-премьера РФ) утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Российскую Федерацию... Сейчас мы его разошлем в вузы»,— сказал господин Фальков в ходе выступления на Российской креативной неделе (цитата по «Интерфаксу»).

Как отмечает «Коммерсант», ранее Фальков отмечал, что вместе с Роспотребнадзором и МИД РФ предложили оперативному штабу приезжать студентам в том числе из стран, с которыми нет авиасообщения. Он обосновал это тем, что в России у студентов будет больше возможностей, чем в своих странах, в том числе в плане доступа в интернет. Штаб согласился с идеей.