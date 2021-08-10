В России и мире

Поклонская заявила об очереди из желающих «испортить ей жизнь»

Заместитель председателя комитета Государственной Думы Наталья Поклонская ответила на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможности Киева «испортить ей жизнь».

«Испортить жизнь» — этим с 2014 года и занимаются в Киеве. Всем гражданам Украины только и делают что портят жизнь», — заявила она. Поклонская считает, что Кулеба — грамотный человек, «но в своем высказывании позволил себе барские замашки, мол, проверим еще, чей холоп».

Депутат добавила, что тех, кто хочет испортить ей жизнь, много, «можно в очередь становиться, желательно в алфавитном порядке».

Как отмечает РБК, накануне министр, комментируя возможное назначение Поклонской послом России в Кабо-Верде, о котором писал РБК, заявил о необходимости проверить, сохранилось ли у нее украинское гражданство. «Если она ей [гражданкой Украины] остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь», — сказал он в эфире канала «Украина 24». Если же у Поклонской только гражданство России, то «это их дело назначать кого угодно и куда угодно», считает Кулеба. Поклонская ранее говорила, что вышла из украинского гражданства в марте 2014 года.

О том, что кандидатура Поклонской рассматривается на дипломатическую должность, сообщили источники РБК в Госдуме. По словам одного из собеседников, соответствующие документы на Поклонскую уже готовы, международный комитет нижней палаты может рассмотреть вопрос в ближайшее время.