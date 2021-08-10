Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ТОП-11 детских секций в Пскове
праздники и свадьбы после бала
выбираем обогреватель
Готовы к любым дискуссиям
памятка - собираем ребенка в школу
Акция к 1 сентября «Дети вместо цветов»
собираемся в лес
концерт Артура Руденко
рассчитайся по порядку!
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
на выборы - с Народной программой
от Парома до Ивана
 
 
 
ещё В России и мире 10.08.2021 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений 28.08.2021 19:180 Телеведущая «Первого канала» подала жалобу в суд из-за алиментов от бывшего мужа 28.08.2021 17:491 Поклонская заявила об очереди из желающих «испортить ей жизнь» 28.08.2021 15:550 Оперштаб утвердил алгоритм прибытия иностранных студентов в Россию 28.08.2021 13:080 Около 50 человек попали в полицию после массовой драки в Москве 28.08.2021 12:390 Стало известно об угрозе взрыва пассажирского самолета в аэропорту Москвы
 
 
 
Самое популярное 25.08.2021 16:410 Скончалась начальник оперативного отдела Псковской станции скорой медпомощи Елена Адамович 25.08.2021 19:243 Лишенный водительских прав мужчина сбил человека на Рижском проспекте в Пскове 26.08.2021 12:350 Новая схема телефонного мошенничества появилась в Псковской области 26.08.2021 10:175 Елена Киселык покинула пост зампредседателя областного комитета по здравоохранению 25.08.2021 08:503 Стали известны подробности ДТП на трассе Р-23 в Пустошкинском районе. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Телеведущая «Первого канала» подала жалобу в суд из-за алиментов от бывшего мужа

28.08.2021 19:18|ПсковКомментариев: 0

Телеведущая «Первого канала» Юлия Барановская подала в суд жалобу против своего бывшего мужа, футболиста Андрея Аршавина, с требованием изменить размер выплаты алиментов, сообщает журнал Starhit.

«Мы просим отменить решение суда первой инстанции в части снижения суммы выплат. Обосновываем это рядом позиций, в том числе обзором практики Верховного суда», — заявил адвокат Барановской, Владислав Подшибякин.

По его словам, рождение четвертого ребенка у Аршавина от Алисы Казьминой не может служить основанием снизить ежемесячные выплаты на его детей от Барановской. По мнению адвоката, Аршавин пытается улучшить свое материальное положение за счет детей от Барановской.

Аршавин и Барановская познакомились в 2003 году и прожили вместе девять лет. За это время у них родились трое детей: 15-летний Артем, 13-летняя Яна и восьмилетний Арсений, передает Газета.ру.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Госдуме предложили составить список одобренных смартфонов для учеников, чтобы положить «конец социальной розни». Как вы оцениваете идею о «телефонном равенстве» в школах?
В опросе приняло участие 259 человек
28.08.2021, 19:560 Англосаксонскую монету обнаружили археологи в Усвятском районе 28.08.2021, 19:360 Минздрав заявил о риске тяжелых форм коронавируса для школьников 28.08.2021, 19:240 Пелагея выступила на концерте в честь 1000-летия Усвят 28.08.2021, 19:180 Телеведущая «Первого канала» подала жалобу в суд из-за алиментов от бывшего мужа
28.08.2021, 19:120 Подвесной мост может появиться в Усвятах 28.08.2021, 18:570 Россия завершила субботу на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады 28.08.2021, 18:390 Губернатор обратился к жителям Усвят, отмечающим 1000-летие поселка 28.08.2021, 17:491 Поклонская заявила об очереди из желающих «испортить ей жизнь»
28.08.2021, 17:220 Музыкальную школу в Усвятах отремонтировали в рамках нацпроекта 28.08.2021, 17:180 Минобороны РФ примет решение о новом облике ВДВ в конце года 28.08.2021, 16:570 Губернатор прокомментировал перспективы ремонта Дома Родзянко в Усвятах 28.08.2021, 16:290 Михаил Ведерников почтил память защитников Усвятского района
28.08.2021, 16:101 Ребенка сбили у Детской областной больницы в Пскове 28.08.2021, 15:550 Оперштаб утвердил алгоритм прибытия иностранных студентов в Россию 28.08.2021, 15:300 Областные власти поздравили великолучан с 855-летием города 28.08.2021, 15:100 В ЕГЭ внесут изменения почти по всем предметам
28.08.2021, 15:000 Псковская полиция продолжает розыск жителя деревни Гверздонь 28.08.2021, 14:380 Минпросвещения разрабатывает единое расписание для школ 28.08.2021, 14:362 Километровую дорогу выстлали цветами в Псково-Печерском монастыре 28.08.2021, 14:133 Банда в театре
28.08.2021, 14:041 Кравцов опроверг информацию об обязательной вакцинации школьников 28.08.2021, 13:460 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области в воскресенье 28.08.2021, 13:410 Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области 28.08.2021, 13:080 Около 50 человек попали в полицию после массовой драки в Москве
28.08.2021, 12:460 Яблочные горки появились сегодня в Пушкинском Заповеднике 28.08.2021, 12:390 Стало известно об угрозе взрыва пассажирского самолета в аэропорту Москвы 28.08.2021, 12:040 Всероссийские соревнования по воркауту проходят в Пскове 28.08.2021, 11:365 В России призвали отказаться от металлических денег
28.08.2021, 11:190 Сотни тысяч рублей потеряли псковичи, поверившие лже-банкирам 28.08.2021, 10:530 Врач рассказал, какие болезни можно определить по лицу человека 28.08.2021, 10:410 Псковичей призывают поучаствовать в музыкальном флешмобе «Три танкиста» 28.08.2021, 10:2619 Кинорежиссер Михалков и министр культуры Любимова прибыли в Печоры на праздник Успения Богородицы
28.08.2021, 10:100 Подозреваемый в краже еды и кофе задержан в Великих Луках 28.08.2021, 10:070 Ученые открыли самый северный остров в мире 28.08.2021, 10:030 Ярко одеваться и не срезать углы посоветовали отправляющимся в лес псковичам 28.08.2021, 09:460 Разведка США отказалась считать коронавирус биологическим оружием
28.08.2021, 09:400 К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция 28.08.2021, 09:320 Великие Луки отмечают свое 855-летие 28.08.2021, 09:190 Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы 28.08.2021, 09:052 Пелагея выступит в субботу в Псковской области
27.08.2021, 23:591 Более 40 тысяч жителей Псковской области избавились от COVID-19 27.08.2021, 23:340 Великие Луки получили дополнительное финансирование на ремонт дворов 27.08.2021, 23:190 Ливни и грозы ожидаются ночью в Псковской области 27.08.2021, 22:356 В России выросло число браков и разводов
27.08.2021, 22:160 Самолет из Калининграда в Псков не мог вылететь 16 часов 27.08.2021, 21:490 Пункт вакцинации для трудовых коллективов переехал в Великих Луках 27.08.2021, 21:333 Пскович сломал кости лица неадекватному прохожему 27.08.2021, 21:100 Города Псковской области вошли в число самых бюджетных для осенних путешествий поездом
27.08.2021, 20:494 Уровень общей безработицы сократился в Псковской области 27.08.2021, 20:271 Псковичи одерживают первые победы в спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России 27.08.2021, 20:024 «Очнулся в подвале с решетками»: как пскович оказался в трудовом рабстве 27.08.2021, 19:470 Псковские школьники могут побороться за путевку на эксклюзивную эко-смену в «Орленке»
27.08.2021, 19:200 Спектаклем «Онегин двести лет спустя» завершат нынешний сезон «Летних вечеров в Пушкинском заповеднике» 27.08.2021, 19:003 Академик перечислил причины роста смертности от COVID-19 27.08.2021, 18:500 Интеллектуальный забег «Бегущая книга — 2021» пройдет в Пскове 27.08.2021, 18:362 Федеральные льготники могут получать социальную выплату в натуральном виде
27.08.2021, 18:268 «Акценты» Донецкого: Съезд «партии власти», фиаско Шлосберга и новости ковидного туризма 27.08.2021, 18:120 Стругокрасненский лесоруб получил условное лишение свободы за незаконно спиленные березы 27.08.2021, 18:000 Игорь Иванов повторно избран в общественный совет при экономическом комитете 27.08.2021, 17:550 Военно-спортивные сборы устроили для своих подшефных сотрудники отряда «Зубр»
27.08.2021, 17:457 Ремонт Троицкого моста и улицы Поземского в Пскове планируют «запараллелить» 27.08.2021, 17:3511 Опрос ПЛН-ТВ: Денежное вознаграждение за диспансеризацию 27.08.2021, 17:271 В Псковской области определены победители второго грантового конкурса ТОС 27.08.2021, 17:191 Пскович, пригрозивший жене убийством, пойдет под суд
27.08.2021, 17:080 Псковская область довела до аграриев более 70% федеральных субсидий 27.08.2021, 16:590 Псковичам рассказали, куда жаловаться на торговые автоматы с чипсами в школах 27.08.2021, 16:520 Дновича оштрафовали за кражу старообрядческого креста XIX века 27.08.2021, 16:420 Премьера циркового шоу состоялась в Пскове
27.08.2021, 16:420 Гроза и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 28 августа 27.08.2021, 16:350 Мужчина в синем спортивном костюме пропал в Невельском районе 27.08.2021, 16:350 «Деревня Соловьи» приглашает псковичей приобрести любимые продукты по акционным ценам 27.08.2021, 16:2711 Елена Полонская предлагает в течение года строить в Пскове не скверы, а детские площадки
27.08.2021, 16:200 «Псковские тепловые сети» привели в порядок территорию у лицея №21 27.08.2021, 16:123 В Псковской области разрешили проводить банкеты и корпоративы 27.08.2021, 16:013 Реконструкцию Троицкого моста в Пскове планируют начать в 2021 году 27.08.2021, 15:570 Участники конференции «Музейные маршруты России» оценили лазерное шоу
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.