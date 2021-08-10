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Умер актер Роман Громадский

Народный артист России Роман Громадский умер в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора театра "Балтийский дом" Сергея Шуба.

«Роман Громадский умер два часа назад в больнице от последствий инсульта, он долго болел», - сказал собеседник агентства.

Прощание с ним состоится в театре «Балтийский дом», дата прощания, а также место похорон пока уточняются, отметил собеседник агентства.

Громадский (фамилия при рождении - Владимиров) родился 18 декабря 1940 года в Ленинграде. В 1966 году он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и был зачислен в труппу Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола, который сейчас носит название "Театр-фестиваль "Балтийский дом". В 1983 году ему присвоено звание народного артиста РСФСР.

Громадский сыграл множество ролей в театре, а также снялся в десятках советских и российских фильмов и сериалов («Романс о влюбленных», «Два билета на дневной сеанс», «Ментовские войны» и др.), вел педагогическую работу.