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Футболист погиб во время матча в Калининграде

Во время товарищеского матча между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» из города Советска, 28 августа на стадионе «Балтика» в Калининграде, произошла трагедия. Как сообщает «Спорт-экспресс», в столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь «Красной Звезды» Александр Шишмарев.

Помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада «Скорой» в течение часа боролась за жизнь Шишмарева, но спасти его не удалось.

«Калининградская областная федерация футбола, все футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области, будут полностью покрыты расходы на организацию похорон», — говорится в заявлении федерации.

Глава организации, известный в прошлом арбитр Александр Гвардис, рассказал подробности инцидента.

«Страшнейшая трагедия для всех нас. Шишмарев выходил на мяч, в борьбе столкнулся с игроком «Балтики», в результате чего неудачно упал. По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма. Скорая помощь прибыла к полю в течение 15-25 минут после вызова. Соболезную близким и родным мальчика. Сегодня случилось страшное», — сказал Гвардис.

Руководитель пресс-службы «Балтики» Сергей Кандалов также поделился деталями трагедии:«В один момент произошло единоборство, стык. Александр получил удар в область шеи от соперника, который влетел в него на скорости. На матче присутствовали наши врачи, одни из лучших в регионе. Они оперативно вышли на поле, но не смогли ничего сделать. Врачи скорой помощи в течение часа пытались привести Александра в порядок, но в машине скорой он, к сожалению, умер».