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Задержан россиянин, который самостоятельно приплыл в Японию

Япония уведомила генконсульство России в Саппоро о задержании россиянина, который приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо. Как сообщает «Московский комсомолец», ему вменяют незаконный въезд на территорию Страны восходящего солнца.

Дипломаты уверены, что после непродолжительного разбирательства гражданина РФ депортируют на родину и закроют ему въезд в страну. Сейчас миграционные власти Японии пытаются выяснить - как именно этот человек вообще попал на Хоккайдо.

Японские СМИ изложили свою версию событий. 19 августа житель острова обнаружил у полицейского участка иностранца. У него с собой были только российские права. Мужчина уверял, что он приплыл в страну с острова Кунашир и хочет просить убежища.

Нарушителя границы передали миграционной службе Саппоро, Российское посольство в Японии озвучило имя перебежчика - Ваас-Феникс Нокард.