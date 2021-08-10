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Российских туристов в регионах раздражают плохая инфраструктура и высокие цены

Туристов в регионах чаще всего раздражает плохая инфраструктура, высокие цены и отношение местных жителей. Последние среди минусов приезжающих на отдых называют неуважение к коренным народам и невоспитанность. Меньше всего нареканий у туристов возникло к Дагестану, Камчатке, Калининградской области и Ставрополью, следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob, сообщает РБК.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения России старше 18 лет, посещавшие курорты и туристические места Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, Дагестана, Калининградской области, «Золотого кольца», Алтая и Крыма в течение последних 3 лет, а также местные жители из этих регионов.

Респондентов просили назвать три вещи, которые раздражают их в том или ином регионе. Чаще всего вариант «ничего не раздражает» выбирали в Калининградской области (46%), Дагестане (43%), а также Камчатке и Ставропольском крае (по 42%).

При этом основными раздражителями в Калининградской области стали отсутствие инфраструктуры (18%), завышенные цены (16%) и климат/насекомые (10%). Отдыхавшие в Дагестане также жаловались на инфраструктуру (13%), небрежное отношение к природе и мусор (10%) и отношение местных жителей (6%). Посещавшие Камчатку среди раздражителей указывают цены (23%), инфраструктуру (19%) и отношение местных жителей (13%), а гости Ставропольского края помимо инфраструктуры (24%) и цен (17%) сетуют на большое количество туристов (16%).

Основными проблемами Крыма респонденты считают плохую инфраструктуру (33%), цены (30%) и отношение местных к туристам (15%), а те, кто ездил в Краснодарский край, среди главных раздражителей назвали завышенные цены (36%), инфраструктуру (26%), большое число туристов (25%), а также мусор (24%).

В топе раздражающих туристов вещей почти во всех рассмотренных регионах — отсутствие туристической инфраструктуры и высокие цены. Исключение составляет только Алтай (6%), там среди главных проблем туристы называют цены (21%), мусор (12%) и плохие дороги (9%).

В большинстве регионов в тройку самых популярных факторов-раздражителей в туристах, которые назвали местные жители, вошли неуважение к коренному населению, невоспитанное поведение и мусор. Жители некоторых субъектов также недовольны внешним видом приезжих. Нарекания к одежде туристов в основном у населения Дагестана (11%) и Крыма (10%): первые призывают одеваться достойно, вторые же просто просят одеваться, а не ходить по улицам в купальниках и плавках.

В Крыму и Краснодарском крае некоторые жители также недовольны тем, что туристы нарушают ПДД, а еще из-за них образуются пробки. На Кубани об этом заявили 6% респондентов, в Крыму — 5%. Те же регионы находятся в топе-3 по недовольству вообще числом приезжих, в Краснодарском крае об этом заявили 4%, в Крыму — 3%. Сильнее неудобства от количества отдыхающих ощущают только в Калининграде (6%).