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В Иркутской области пьяный мужчина поручил 13-летнему сыну стать трезвым водителем

29.08.2021 12:59|ПсковКомментариев: 0

В Тулуне полицейские задержали 13-летнего водителя автомобиля. Как сообщает УМВД Иркутской области, ночью 27 августа инспекторы дорожно-патрульной службы остановили для проверки документов автомашину «Тойота».

 

За рулем иномарки оказался 13-летний подросток, который по поручению отца двигался из магазина домой. Родитель мальчика находился на пассажирском сидении. Он объяснил правоохранителям, что сам не мог управлять автомобилем, так как находится в состоянии алкогольного опьянения.

За передачу управления транспортным средством мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, для принятия мер административного воздействия, в комиссию по делам несовершеннолетних направлены материалы по факту ненадлежащего исполнения отцом обязанностей по воспитанию мальчика.

Теги: #пьяный за рулем #дети за рулем
Источник: Псковская Лента Новостей
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