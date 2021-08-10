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В России и мире

Ученые обнаружили самый северный остров на Земле

29.08.2021 19:15|ПсковКомментариев: 0

Полярный исследователь и руководитель исследовательского центра Арктической станции в Гренландии Мортен Раш рассказал об открытии самого северного острова на Земле. Об этом сообщает Reuters.

Экспедиция направилась в ту часть Гренландии чтобы собрать образцы и никто не ожидал, что будет открыт новый участок земли.

Размер острова составляет около 30 метров, он состоит из морского дна ила и морены. Ученые рекомендовали его назвать «Qeqertaq Avannarleq», что в переводе с гренландского значит «самый северный остров».

Отмечается, что последние несколько десятилетий несколько американских экспедиций пытались найти самый северный в мире остров. В 2007 году ветеран Арктики Деннис Шмитт обнаружил неподалеку похожий участок земли.

Источник: Псковская Лента Новостей
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