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В Гидрометцентре рассказали, в какие регионы России придут заморозки

Заморозки прогнозируются на севере и востоке Европейской территории России, а также на Урале, легкий мороз ожидается в Тюменской и Омской областях, в центре Европейской России пока без заморозков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Заморозки определяют наступление осени. В последние два дня лета заморозки будут во многих регионах. На севере Европейской России - это понятно, но еще и на востоке. Заморозки в Мурманской области, в Карелии, в Архангельской области, Вологодской, Кировской, в Коми. Там ночью будет до -3 градусов. Но более важно, что заморозки до -2 градусов будут в Пермском крае, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях», - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Глава Гидрометцентра добавил, что заморозки прогнозируются также в Оренбургской области, Башкирии и Удмуртии. «На юге Тюменской области и в Омской области температура упадет до -5. Это уже не заморозки, а легкий морозец», - сказал он.

По прогнозам синоптиков, заморозки будут наблюдаться с 29 августа по 1 сентября.