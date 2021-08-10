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В Польше задержали 13 человек, которые разрушали забор на границе с Белоруссией

Польские пограничники задержали 13 человек, которые пытались разрушить технические заграждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на погранслужбу Польши.

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

«Сотрудники пограничной службы вместе с солдатами Вооруженных сил Польши задержали группу из 13 человек (12 поляков и 1 нидерландец), которые разрушали технические заграждения на польско-белорусской границе», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительные органы проводят работу для предъявления обвинения задержанным.

Как передает издание Dziennik со ссылкой на пресс-секретаря погранслужбы Анну Михальскую, задержанные пытались снести забор, прицепив его к двум машинам. На транспортные средства был наложен арест.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Камински назвал ситуацию «абсолютно недопустимой».

«Преступники, сломавшие забор, задержаны пограничной службой и понесут все уголовные последствия за свои действия. Мы будем реагировать на подобные действия с полной решимостью», — написал он в Twitter.

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Ранее, 23 августа, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти страны намерены построить 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией. Решение было принято из-за наплыва мигрантов, которые направляются в Евросоюз через белорусскю территорию. По словам Блащака, власти уже возвели 100 км ограждений. Им осталось достроить еще 50 км забора.

Проблемы с мигрантами у соседних с Белоруссией стран — Литвы и Польши — начались в мае. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что не будет препятствовать незаконному пересечению границы со стороны иностранцев. Такое решение, по его словам, вызвано введенными со стороны ЕС санкциями против Белоруссии после принудительной посадки в Минске самолета с оппозиционером и экс-главредом Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем на борту.