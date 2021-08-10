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Около 70 человек умерли в Индии от неизвестной болезни

За последнюю неделю индийском штате Уттар-Прадеш от неизвестной вирусной лихорадки умерли минимум 68 человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Times of India. 40 из умерших были детьми.

У заболевших наблюдалась высокая температура, обезвоживание и внезапное падения уровня тромбоцитов. У некоторых проявлялись симптомы, характерные для лихорадки денге (боль в мышцах, тошнота, головная боль, увеличенные лимфоузлы).

Большое количество случаев было зарегистрировано в районах Агра, Матхура, Майнпури, Эта и Касганж. Сильнее всего пострадал район Фирозабад. В Фирозабадском медицинском колледже борются за жизни 72 детей.

Один из Фирозабадских медиков, Маниш Асиджа, сказал, что «ситуация в районах вызывает тревогу». Он считает причиной распространения болезни заболачивание, отсутствие санитарии и гигиены. Еще один врач Нита Кульшреста сообщила, что за последние сутки от вирусной лихорадки умерли 12 детей, точная причина их смерти устанавливается.

Отмечается также, что в Индии все пациенты в государственных больницах проходят тестирование на COVID-19, и до сих пор не один случай этой неизвестной лихорадки не был связан с ним.