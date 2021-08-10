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В Эстонии избрали нового президента

Парламент Эстонии на внеочередной сессии 31 августа избрал президентом республики директора Национального музея Эстонии Алара Кариса (Alar Karis). Об этом сообщает «Интерфакс».

Алар Карис. Фото: Riigikogu / twitter.com

За его кандидатуру проголосовали 72 депутатов из 101, незаполненными оказались восемь бюллетеней. В голосовании приняли участие 80 депутатов.

Впервые за 30 лет президент Эстонии был избран на безальтернативной основе.

Карис избран в ходе второго тура голосования. В ходе первого тура в понедельник за него проголосовали 63 депутата из 101. Для избрания ему необходимо было набрать не менее 68 голосов.

Кандидатуру Кариса выдвинули обе правящие партии: Центра и Реформ, у которых на двоих 59 депутатов в парламенте. Во вторник большинство от оппозиционной Социал-демократической партии (11 голосов) перед вторым туром голосования заявили, что поддержат кандидата.

Карис родился 26 марта 1958 года. Он является молекулярным генетиком и биологом развития, а также бывшим ректором Эстонского университета естественных наук (2003-2007) и Тартуского университета (2007-2012). С 2013 года он работал госконтролером, в 2017 году возглавил Эстонский национальный музей.

Его жена Сирье Карис является директором Тартуского городского музея. У них двое взрослых сыновей и взрослая дочь.

В предвыборном интервью порталу телерадиовещания ERR Карис заявил, что внешнеполитическое положение Эстонии, по его мнению, «очень хорошее».

По мнению Кариса, в эстонско-российских отношениях «много вопросов в воздухе, будь то пограничный вопрос или здешние граждане, которые смотрят скорее в сторону Москвы, чем вовнутрь Эстонии, а также их положение». «Вопросов, о которых нужно говорить с русскими, немало», - отметил он.