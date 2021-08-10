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В России и мире

Захарова предложила переименовать Украину в «Укрусь»

31.08.2021 22:37|ПсковКомментариев: 0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне предложений из офиса президента Украины Владимира Зеленского сменить название страны предложила свой вариант – Укрусь. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее высказал мнение, что украинское государство должно сменить название на Русь-Украина.

«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите», - написала Захарова в Telegram.

Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Источник: Псковская Лента Новостей
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