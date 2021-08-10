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Названа оптимальная температура для борьбы с вирусом

01.09.2021 09:29|ПсковКомментариев: 0

Считается, что повышение температуры тела во время болезни указывает на хорошую работу иммунной системы, а ее отсутствие – на ослабленный иммунитет. Каков механизм этой связи, рассказал радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он напомнил, что повышение температуры – это часть защитной реакции организма на проникновение инфекции. «Работа иммунной системы определяется цитокинами – молекулами, которые выделяются в тот момент, когда активируются клетки иммунной системы. Иммунная система реагирует на вирусы или бактерии, цитокины попадают в центральную нервную систему, где находится центр регуляции температуры, и организм получает сигнал, что нужно поднять температуру, потому что идет борьба с инфекцией», – объяснил врач.

По его словам, ферментные системы бактерий и генетический аппарат вирусов рассчитаны на работу при определенной температуре. И когда она растет, этим микроорганизмам становится труднее размножаться. Если же у человека не повышается температура при ОРВИ, то это означает, что его иммунная система фактически не реагирует на инфекцию. Однако, продолжил специалист, избыточная реакция этой системы тоже может быть очень опасной.

«Когда цитокинов выделяется слишком много, возникает так называемая гиперпиретическая реакция – температура уходит далеко за 39-40 градусов. Такое повышение температуры плохо сказывается на работе внутренних органов, особенно на работе сердечно-сосудистой системы», – цитирует иммунолога РИА Новости.

В некоторых случаях подобная реакция организма может привести к сбоям в работе сердца, а затем даже к его остановке. Поэтому больной со столь высокой температурой нуждается в непрерывном врачебном контроле.

По его словам, «идеальная» температура, при которой организм эффективнее всего борется с инфекцией, – от 37 с небольшим до 38,5 градусов.

«Во всех наших медицинских рекомендациях мы говорим, что если температура меньше, чем 38,5 градуса, не надо принимать жаропонижающие, организм при такой температуре хорошо работает с инфекцией и справится сам», – заключил Владимир Болибок.

Теги: #правительство #госзакупки
Источник: Псковская Лента Новостей
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