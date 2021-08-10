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Путин одобрил идею дополнительного курса истории в школах

Президент России Владимир Путин поддержал идею ввести дополнительный курс истории в школах, а самых активных учеников поощрять поездками в археологические лагеря. Такая идея была высказана во время встречи Путина с учащимися школы всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке.

«Конечно. Согласен полностью», - сказал Путин и пообещал обсудить реализацию идеи с коллегами.

В ходе общения со школьниками он рассказал значении победы над нацизмом. «Победа над нацизмом - это, наверное, одно из очень ярких, значимых событий всего XX века, это, безусловно, так. Если бы этой победы не состоялось или, не дай Бог, нацисты победили бы, мир был бы совершенно другим. И судьба русского и других народов России была бы абсолютно другой. Вообще не было бы никакой судьбы», - подчеркнул президент.

Он напомнил, что в документах Рейха «было прописано: часть населения славянского России должна быть использована на работах, тех, кто может работать, часть, кто работать не может, не нужны - за Урал на Север, в необжитые регионы, то есть, это на вымирание, чтобы было понятно, а часть вообще уничтожить в газовых печках».