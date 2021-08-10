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В школе Краснодара сформировали 1 «Ы» и 1 «Я» классы

В новой краснодарской школе № 94, расположенной в пригородном поселке Российском, сформировали 28 первых классов, употребив в названиях почти весь алфавит. Причем впервые в названиях задействовали буквы «Ы» и «Я», сообщает «Российская газета». Из перечня исключили только Ь, Ъ, Й, Ё и Щ. Праздничный звонок здесь прозвенел сразу для 840 малышей.

Школа представляет собой комплекс из трех корпусов со столовыми полного цикла. Новое здание расположено на улице Изобильной, два других находятся на улице Тепличной. Первые классы разведены по всем трем объектам, так что литеры на торжественных линейках не пересеклись.

«Наша школа находится в динамично застраивающемся районе и большинство ребят как раз из семей, которые переехали в Краснодар из других городов или регионов, - рассказала газете директор школы №94 Ирина Попова. - Классы укомплектованы в среднем по 30 учеников. Благодаря тесному сотрудничеству с Кубанским государственным университетом к первому сентября у нас уже полностью сформирован коллектив педагогов - русского языка и литературы, географии, математики. Средний возраст учителей - от 27 до 49 лет.

По данной схеме ранее был организован учебный процесс, к примеру, в школе №71 (рядом с улицей Московской), где в прошлом году к занятиям приступили 33 параллельных первых класса, тем самым побив собственный же рекорд. Похожая ситуация сложилась в школах №11 и16. Сейчас же «свежие» филиалы получили статус самостоятельных образовательных учреждений.