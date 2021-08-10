Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
праздники и свадьбы после бала
собираемся в лес
ТОП-11 детских секций в Пскове
выбираем обогреватель
За отмену пенсионной реформы
Доступная медпомощь
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Новый язык с ноля
памятка - собираем ребенка в школу
концерт Артура Руденко
наши в Афганистане
Предупреждают Только раз
на выборы - с Народной программой
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
Нацпроекты стирают границы
 
 
 
ещё В России и мире 10.08.2021 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений 01.09.2021 20:010 В школе Краснодара сформировали 1 «Ы» и 1 «Я» классы 01.09.2021 11:219 Путин одобрил идею дополнительного курса истории в школах 01.09.2021 09:290 Названа оптимальная температура для борьбы с вирусом 31.08.2021 22:3719 Захарова предложила переименовать Украину в «Укрусь» 31.08.2021 15:013 В Эстонии избрали нового президента
 
 
 
Самое популярное 30.08.2021 09:535 Молодой человек погиб после падения с моста в Пскове 25.08.2021 16:410 Скончалась начальник оперативного отдела Псковской станции скорой медпомощи Елена Адамович 30.08.2021 13:519 Два зампредседателя комитета по образованию Псковской области покинули свои должности 30.08.2021 12:3220 «Учителя уезжают из Пскова за большими заработками и вслед за мужьями» 25.08.2021 19:244 Лишенный водительских прав мужчина сбил человека на Рижском проспекте в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В школе Краснодара сформировали 1 «Ы» и 1 «Я» классы

01.09.2021 20:01|ПсковКомментариев: 0

В новой краснодарской школе № 94, расположенной в пригородном поселке Российском, сформировали 28 первых классов, употребив в названиях почти весь алфавит. Причем впервые в названиях задействовали буквы «Ы» и «Я», сообщает «Российская газета». Из перечня исключили только Ь, Ъ, Й, Ё и Щ. Праздничный звонок здесь прозвенел сразу для 840 малышей.

Школа представляет собой комплекс из трех корпусов со столовыми полного цикла. Новое здание расположено на улице Изобильной, два других находятся на улице Тепличной. Первые классы разведены по всем трем объектам, так что литеры на торжественных линейках не пересеклись.

«Наша школа находится в динамично застраивающемся районе и большинство ребят как раз из семей, которые переехали в Краснодар из других городов или регионов, - рассказала газете директор школы №94 Ирина Попова. - Классы укомплектованы в среднем по 30 учеников. Благодаря тесному сотрудничеству с Кубанским государственным университетом к первому сентября у нас уже полностью сформирован коллектив педагогов - русского языка и литературы, географии, математики. Средний возраст учителей - от 27 до 49 лет.

По данной схеме ранее был организован учебный процесс, к примеру, в школе №71 (рядом с улицей Московской), где в прошлом году к занятиям приступили 33 параллельных первых класса, тем самым побив собственный же рекорд. Похожая ситуация сложилась в школах №11 и16. Сейчас же «свежие» филиалы получили статус самостоятельных образовательных учреждений.

Теги: #школа #первый класс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Псковской области разрешили проводить корпоративы — поддерживаете или нет?
В опросе приняло участие 142 человека
01.09.2021, 20:150 Отстранение непривитых сотрудников при выполнении организацией показателей вакцинации неправомерно 01.09.2021, 20:010 В школе Краснодара сформировали 1 «Ы» и 1 «Я» классы 01.09.2021, 19:390 ФОКОТ появится у школы №20 на улице Текстильной 01.09.2021, 19:270 В Псковской области экипажи вертолетов Ми-8 произвели высадку более 200 десантников «по-штурмовому»
01.09.2021, 19:000 Новобранцы Академии ФСИН в Пскове отметили День знаний 01.09.2021, 18:456 «Псковпассажиравтотранс» ощущает острую нехватку водителей и кондукторов 01.09.2021, 18:231 4 километра береговой линии очистили от мусора за август в Псковской области 01.09.2021, 18:112 Около 12 км нового барьерного ограждения установили на дорогах Псковской области
01.09.2021, 18:001 Более 200 первоклассников принял псковский лицей №10 01.09.2021, 17:500 Безработные псковичи могут бесплатно получить новую профессию 01.09.2021, 17:380 В Псковской области откроется центр общественного наблюдения за выборами 01.09.2021, 17:320 Псковская Росгвардия и Российское военно-историческое общество подписали соглашение
01.09.2021, 17:300 Вопросы безопасности на сентябрьских выборах обсудили в Псковской области 01.09.2021, 17:260 Житель Псковской области заплатил около 400 тысяч рублей долга благодаря приставам 01.09.2021, 17:080 Бесплатную детскую СберКарту запустили в День знаний 01.09.2021, 17:020 Псковские первоклассники могут бесплатно посетить аквапарк
01.09.2021, 16:530 В старейшей школе Великих Лук ученики зажгли символический факел знаний 01.09.2021, 16:451 Кандидаты в депутаты поспорили о корнях проблем Псковской области 01.09.2021, 16:380 День знаний отметили в Писковской средней школе 01.09.2021, 16:240 Более 150 тысяч псковичей завершили вакцинацию от коронавируса
01.09.2021, 16:209 Андрей Турчак: Мы вместе работаем ради благополучия наших граждан 01.09.2021, 16:140 В России появился новый дорожный знак 01.09.2021, 16:060 «Сферум» запускает онлайн-трансляции с возможностью подключения до 10 тысяч зрителей 01.09.2021, 16:020 Александр Котов приял участие в торжественных линейках школ Струг Красных и Плюссы
01.09.2021, 15:451 Выставка «Достоевский и коронавирус» откроется в Пскове 01.09.2021, 15:380 Душевный сыр сулугуни от «Прасковьи Молочковой». ЛОНГРИД 01.09.2021, 15:090 Псковских школьников приглашают на бесплатные курсы по программированию 01.09.2021, 14:580 Росгвардейцы и кинологи обеспечили безопасность псковичей на школьных линейках
01.09.2021, 14:470 В Псковской области 2 сентября ожидаются кратковременные дожди 01.09.2021, 14:350 Предвыборные дебаты: как обеспечить развитие региона? ВИДЕО 01.09.2021, 14:200 Псковская филармония откроет сезон музыкой Сибелиуса и Рахманинова 01.09.2021, 14:002 Директор «Экопрома» убрал контейнеры с проезжей части в Печорах
01.09.2021, 13:501 Гдовичи попросили Антона Минакова помочь в решении проблем с рыбным промыслом 01.09.2021, 13:470 В Пыталовском районе мужчина получил штраф за избиение подростка 01.09.2021, 13:430 Елена Полонская поздравила псковских школьников с Днем знаний 01.09.2021, 13:420 Опочецкие полицейские по горячим следам раскрыли кражу из частного дома
01.09.2021, 13:340 Пропавшего 73-летнего мужчину в Великолукском районе разыскивают добровольцы 01.09.2021, 13:260 МегаФон предложил скидку на связь для псковских студентов 01.09.2021, 13:220 «День знаний с Пушкиным» проходит сегодня в «Михайловском» 01.09.2021, 13:130 Единовременную выплату в Псковской области получат более 200 тысяч пенсионеров
01.09.2021, 13:021 Начинается видеотрансляция предвыборных дебатов на радио «Эхо Москвы» в Пскове 01.09.2021, 12:560 В СК псковским школьникам пожелали полного побед учебного года 01.09.2021, 12:450 МТС запустила подписку на школьные учебники 01.09.2021, 12:410 Борис Елкин призвал строителей школы на улице Юбилейной соблюдать закон о тишине
01.09.2021, 12:272 Новая разметка появилась на дорогах Псковской области к 1 сентября 01.09.2021, 12:230 Предвыборные дебаты на радио «Эхо Москвы» в Пскове: как обеспечить развитие региона? 01.09.2021, 12:210 Санкт-Петербургский кукольный театр приедет на гастроли в Псков 01.09.2021, 12:147 ТИК Пскова усилила информирование избирателей о сентябрьских выборах
01.09.2021, 12:040 В День знаний в школах Пскова прошли торжественные линейки 01.09.2021, 12:000 Юбилейный концерт коллектива «Русские узоры» пройдет в Пскове 01.09.2021, 11:460 Число умерших из-за коронавируса в Псковской области выросло до 685 01.09.2021, 11:321 Взрыв произошел на трансформаторной подстанции в Великих Луках
01.09.2021, 11:219 Путин одобрил идею дополнительного курса истории в школах 01.09.2021, 11:080 Осенняя ярмарка Псковского района пройдет 11 сентября 01.09.2021, 10:591 76-я дивизия отмечает 82-ю годовщину со дня образования 01.09.2021, 10:478 Домашних питомцев доведут до предела
01.09.2021, 10:460 «Беседка»: Как сохранить актуальность образовательных программ в псковских вузах? 01.09.2021, 10:330 Пропавшего пенсионера ищут у озера Клеменское в Великолукском районе 01.09.2021, 10:170 Более 50 мероприятий состоялось в проекте «Ветка» в прошлом сезоне 01.09.2021, 10:070 Псковские профсоюзы поздравили учащихся и педагогов с Днем знаний
01.09.2021, 09:530 Пять мин и снаряд нашли в Псковской области 01.09.2021, 09:474 Новое пособие для пенсионеров предложили ввести в России 01.09.2021, 09:290 Названа оптимальная температура для борьбы с вирусом 01.09.2021, 09:280 «Пушкинская карта» заработала в России с 1 сентября
01.09.2021, 09:1710 Уроки финграмотности войдут в обязательную школьную программу 01.09.2021, 08:480 Интенсивные осадки ожидаются на северо-западе России 01.09.2021, 08:323 Псковские выпускники вузов запрашивают самую низкую зарплату в СЗФО - аналитики 01.09.2021, 08:180 Минстрой заявил о новой методике расчета цены квадратного метра жилья
01.09.2021, 08:010 Весомых успехов в учебе пожелали школьникам власти Великих Лук 01.09.2021, 07:460 Гроза ожидается в отдельных районах Псковской области 1 сентября 01.09.2021, 07:322 Минтруд планирует смягчить правила назначения детских пособий 01.09.2021, 07:150 Полиция направила в суд дело по сбыту наркотиков в псковском регионе
01.09.2021, 07:001 Более 7 тысяч первоклассников примут школы Псковской области 1 сентября 31.08.2021, 22:3719 Захарова предложила переименовать Украину в «Укрусь» 31.08.2021, 22:1111 Моргенштерн заявил о президентских амбициях 31.08.2021, 21:560 Проигравшего в шашки мужчину зарезали за отказ кукарекать
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.