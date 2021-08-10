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Директор увидела в замечании школьника Путину «присущую молодым наглость»

Школьник, поправивший президента Владимира Путина во время его рассказа о победе российской армии в Полтавской битве в годы Северной войны, решился на это из-за наглости, которая присуща молодым. Такую точку зрения в разговоре с изданием «Подъем» выразила директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева, сообщает РБК. Именно в этом учебном заведении учится поправивший Путина мальчик.

«Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций», — заметила собеседница издания, подчеркнув, что «ее возраст уже не позволил бы ей таким образом поступать в общении с президентом». «А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость [есть]», — заметила Рябцева.

В то же время директор подчеркнула, что отличившийся на встрече с Путиным мальчик, «конечно, звездный, хороший» и занимает активную гражданскую позицию. «Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами», — заключила Рябцева.

1 сентября во время встречи главы государства с учащимися во Всероссийском центре «Океан» во Владивостоке школьник поправил Путина, назвавшего Северную войну Семилетней.