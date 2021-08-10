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Собянин назвал Москву крупнейшим донором России

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что столица — крупнейший донор России. По его словам, перечислений со стороны Москвы хватает, чтобы направить регионам 60% всех трансфертов из федерального бюджета, сообщает «Коммерсант».

«Есть такая история, когда говорят, что вот вся страна кормит Москву, что вот мы там где-то живем, а москвичи жируют, потому что наши доходы идут всем в Москву. Я должен сказать, что Москва большую часть налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а территории Москвы перечисляют деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 60% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, то есть Москва является крупнейшим донором страны»,— сказал мэр Москвы на марафоне «Новое знание».

Сергей Собянин добавил, что москвичи отдали регионам 800 млрд руб. в 2020 году, «себе оставив 890 млрд руб.». Он представил диаграмму, что в прошлом году Москва перечислила в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды 2,9 трлн руб. Около 48% взносов, собранных в Москве, направили на выплату пенсий и медобеспечение жителей других регионов.