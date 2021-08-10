В России и мире

Владельцев смартфонов предупредили об опасности проникновения в их данные

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности просмотра их личных данных компаниями — производителями гаджетов, в частности Apple, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас в США только запускают технологию поиска информации в телефоне. Но как только Apple докажет, что может ознакомиться с содержанием файлов на телефоне, это станет серьезным нарушением приватности. В какой-то момент американская корпорация «перейдет барьер» и начнет искать «политические неудобные» и финансовые моменты.

«И даже если вы доверяете компании Apple, <...> как только Apple создаст прецедент, как только они с кем-нибудь это сделают, <...> они утратят право говорить, что они никогда не будут это применять. <...> Подумайте, Apple сможет отказать правительству США, правительству России, правительству Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, ответ — нет», — сказал Сноуден, выступая на марафоне «Новое знание».

Экс-сотрудник спецслужб пояснил, что сейчас в корпорации хотят искать нелегальный контент на устройствах еще до того, как эта информация окажется на их серверах. Apple облекает это в «красивые рассказы о том, что это все ради вашей же безопасности, для защиты данных».

«Но здесь есть четкая граница между тем, что находится в их собственности и в вашей собственности», — подчеркнул он.

Сноуден также заметил, что частные компании разрабатывают методики, как взломать телефон и получить доступ к его содержимому, хотя им «нечего делать» в личных данных владельцев смартфонов. Впоследствии производители гаджетов намерены продать эти технологии правительствам других стран, считает он.