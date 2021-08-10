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На Дальнем Востоке России постоят новый город

Новый город Спутник с площадью в 3 млн квадратных метров и населением в 300 тысяч человек появится в 30 километрах от Владивостока в ТОР «Надеждинская». Соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали председатель правительства Приморья Вера Щербина, представители министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока», корпорации развития «ВЭБ.РФ» и ООО «Новые Городские Проекты». Об этом сообщает РБК.

Так, проект предусматривает реализацию комплексной застройки территории город «Спутник» в рамках единой концепции примерной площадью в 3 млн квадратных метров на земельных участках в 925 га. Новый город расположится в ТОР «Надеждинская» на площадке «Западная».

«В проекте участвуют федеральные институты развития, ВЭБ, который разработает мастер-план. Это будет современный город с комфортной средой, и правительство Приморского края подержит этот нужный для региона проект», — заявила председатель правительства Приморья.

Как отметил замглавы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов, расположение нового города будет привлекательно для застройщиков. «Десять минут до аэропорта, 40 — до центра столицы Приморья, 15 — до Артема. Рассчитан до 50 тысяч жителей на первом этапе», — сказал он.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью уже отмечал, что если объединить Владивосток, который де-юре насчитывает 600 тысяч жителей, с Артемом (находится в 38 км от Владивостока; около 100 тысяч жителей) и построить там новый город-спутник и привлечь в эту агломерацию еще около 300 тысяч человек, появится первый город-миллионник на Дальнем Востоке. «Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник, — отметил тогда министр.

В начале августа министр обороны Сергей Шойгу выступил с идеей строительства новых городов в Сибири. Так, он предложил создать от трех до пяти крупных научно-промышленных и экономических центров с населением минимум 300–500 тысяч человек, а заодно перенести через Урал столицу России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея требует «тщательной проработки», а 22 августа Владимир Путин объявил о необходимости подготовить и оформить все предложенные министром обороны идеи и дал соответствующее поручение правительству.