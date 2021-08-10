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Михаил Ведерников прокомментировал отношения Псковской области с Эстонией

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью Daily Storm прокомментировал отношения региона с Эстонией.

«Я не слышал никогда этих настроений от обычных простых людей. Это просто отдельные политики, которые пытаются на этой теме заработать себе дивиденды», - отметил глава региона.

На бытовом уровне такого, по его словам, нет — «люди общаются абсолютно нормально, открыто, с уважением, симпатией». «Не слышал, чтобы где-то было какое-то напряжение», - сказал Михаил Ведерников.

Также он сообщил, что Псковская область как приграничный регион внимательно относится к вопросам внешней политики. «Безусловно, мы внимательно ко всем этим вещам относимся, у нас две страны НАТО на границе. Мы обязаны держать нос по ветру и быть в повестке. Я не вижу какого-то серьезного влияния. Попытки, конечно, есть. Но они не приводят хоть к какому-либо значимому результату. Хотя, понятно, наработок много, есть тема с выдачей паспортов Евросоюза жителям приграничных территорий. Мы прекрасно понимаем, для чего это делается. Чтобы в какой-то момент у нас оказались граждане другого государства, проживающие на якобы их исторической территории, «по непонятным причинам» пока еще находящейся в составе Российской Федерации», - отметил губернатор.

Есть, по его словам, люди, которые действительно эти паспорта получают, «но они делают это по понятным причинам для двух вещей: чтобы границу можно было без очередей пересекать, и для тех, кому это интересно, чтобы была возможность официально работать за пределами РФ, вот и все». «Попытки видим, работаем с этим, но каких-то результатов они точно не приносят», - резюмировал Михаил Ведерников.