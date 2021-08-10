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В России и мире

Раскрыты главные причины нежелания россиян отдыхать

03.09.2021 21:54|ПсковКомментариев: 0

Большинство россиян назвали отсутствие денег главной причиной, по которой они решили пропустить отдых в этом году. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

Так, больше половины участников опроса (51 процент) отказались куда-то ехать отдыхать из-за нехватки финансовых средств. Второй по распространенности ответ — нежелание путешествовать из-за пандемии коронавируса. Некоторые россияне признались, что боятся заразиться коронавирусом, других пугают введенные ограничения в открытых для посещения регионах и странах.

Пять процентов респондентов объяснили свой отказ от поездок планами накопить денег на различные цели (ремонт, лечение, образование) или необходимостью выплаты ипотеки. Такое же количество опрошенных заявило, что предпочитают путешествиям отдых дома на диване.

Еще 11 процентов россиян отметили, что их отпускным планам помешала работа. Так, четыре процента респондентов устроились на новую работу, такое же количество участников опроса считает себя трудоголиками, а три процента россиян не отпустили в отпуск.

Оставшиеся 14 процентов опрошенных сообщили, что планируют поехать отдыхать осенью или зимой, в декабре.

Как отмечает «Лента.ру», ранее в сентябре сообщалось, что российские туристы массово решили уехать по двум направлениям осенью. Так, самыми популярными местами отдыха в бархатный сезон стали Армения и Киргизия — на эти страны суммарно приходится почти 30 процентов оформленных билетов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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