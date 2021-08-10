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Байден поручил рассекретить документы о теракте 11 сентября

Президент США Джо Байден издал указ, дающий старт процедуре рассекречивания новых материалов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: AFP 2021 / Alexandre Fuchs.

«В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках <...> Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях», — говорится в указе.

Байден поручил генеральному прокурору страны Меррику Гарланду, министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение шести месяцев.

«Сегодня я подписал указ, предписывающий Министерству юстиции США и другим причастным ведомствам контролировать рассекречивание документов, касающихся расследований ФБР относительно событий 11 сентября. Указ содержит требование к генеральному прокурору обнародовать рассекреченные документы в течение последующих шести месяцев», — заявил президент США, чьи слова распространил Белый дом.

Глава государства подчеркнул, что, вступая в должность президента США, он взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в части рассекречивания документов о нападениях террористов на страну двадцатилетней давности.

«Приближаясь к 20-летию этого трагического события, я выполняю данное обязательство», — отметил Байден.

Снять гриф секретности с материалов расследования было одним из предвыборных обещаний Байдена, о котором ему напомнили семьи жертв трагедии в преддверии ее 20-летней годовщины.

Семьи погибших ранее объявили, что выступят против участия Байдена в мероприятиях, приуроченных к годовщине терактов, если он не рассекретит документы, которые, как они считают, могли бы пролить свет на причастность властей Саудовской Аравии к событиям 20-летней давности.

Саудовскими подданными были 15 из 19 человек, которые 11 сентября 2001 года протаранили на захваченных пассажирских самолетах башни-близнецы в Нью-Йорке и здание Пентагона под Вашингтоном. Еще один угнанный авиалайнер упал в поле в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали порядка трех тысяч человек.